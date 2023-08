Starfield, non vedete l'ora di giocarci? Intanto potete già ideare il vostro PG

Mancano poche ore all'apertura dell'Accesso Anticipato di Starfield, disponibile a partire dal primo settembre per coloro che hanno preordinato la Premium Edition dell'avventura spaziale curata da Bethesda Game Studios.

Se proprio non riuscite a sopportare le ultime ore che ci separano dal debutto del GDR Sci-Fi, potete nel frattempo già divertirvi ad ideare il personaggio che impersonerete in questo nuovo viaggio. Tutto questo è possibile grazie a un pianificatore di build realizzato dal portale Nukes & Dragons che descrive in dettaglio tutti gli alberi delle abilità e le statistiche presenti in Starfield. Il pianificatore include anche i vari background narrativi tra cui potrete scegliere, che aiuteranno a definire il modo in cui verrete visti dagli NPC.

Scorrendo le varie funzioni del tool, potete iniziare a investire punti in una serie di categorie, tra cui: Fisico, Socialità, Combattimento, Scienza e Tecnologia. Come già anticipato da Bethesda, ognuno di questi alberi delle abilità offrirà vari vantaggi. Ad esempio, nell'albero Socialità, sarà possibile sbloccare un vantaggio chiamato Commercio, che consente di acquistare oggetti scontati e venderne altri a prezzi più alti.

Vale anche la pena sottolineare che il builder è ancora in fase di sviluppo e tutto ciò che viene visualizzato si basa su "informazioni disponibili che potrebbero essere errate o incomplete". Inoltre, il build planner verrà aggiornato tra pochi giorni e "i dati e le funzionalità verranno verificati dopo l'uscita del gioco".

Intanto è arrivato il messaggio di Todd Howard che ha ringraziato Bethesda e Xbox al termine dei lavori su Starfield.