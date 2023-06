Starfield: ci sarà anche Nonna Skyrim nella space opera di Bethesda?

Shirley Curry, la celebre streamer ultra-ottantenne di TES V Skyrim, coglie l'opportunità offertagli dal suo ultimo podcast per rivolgersi alla community e svelare se farà o meno parte del cast di Starfield.

Nella sua ultima apparizione sui social, la youtuber conosciuta simpaticamente come Nonna Skyrim si è rivolta ai suoi oltre 1,2 milioni di follower e, prendendo spunto dalle tante sorprese dello Starfield Direct senza confini, ha fornito un chiarimento sul suo effettivo coinvolgimento nella prossima, attesissima space opera di Bethesda.

Shirley Curry cita ad esempio il passaggio del Direct che ha mostrato l'incontro casuale tra il protagonista di Starfield e l'astronauta 'Grandma', con tanto di siparietto per convindere l'eroe ad attraccare per assaggiare dei deliziosi biscotti appena sfornati: Nonna Skyrim spiega che "certo, potrebbe essere stato un piccolo 'omaggio', ma vi assicuro che non sono nel gioco. Non ho collaborato allo sviluppo, ma potrebbero aver creato quel personaggio prendendo spunto dai lavori su Nexus (riferendosi alla piattaforma di condivisione di espansioni fanmade NexusMods, ndr)".

La mitica creatrice di contenuti appassionata di GDR Bethesda spiega inoltre di "aver visto tutto lo Starfield Direct e di essere stata sopraffatta dalle cose mostrate. Però ribadisco, non ci sono in questo gioco. I videogiochi spaziali non fanno per me... e poi sono troppo arrabbiata perchè hanno deciso di sviluppare Starfield e non TES!", conclude scherzosamente Nonna Skyrim per esortare nuovamente Todd Howard a sbrigarsi con The Elder Scrolls 6.