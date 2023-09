Starfield: nota modder di Skyrim e Fallout ha lavorato agli effetti d'illuminazione

All'enorme Starfield non ci hanno lavorato soltanto i dipendenti di Bethesda: la compagnia ha infatti coinvolto nello sviluppo anche una delle più famose ed apprezzate modder di The Elder Scrolls V Skyrim e Fallout 4, che ha dato una mano con la realizzazione degli effetti d'illuminazione.

Attraverso un messaggio su Twitter/X, Emmi Junkkari, nota anche come Elianora, conferma di aver preso parte ai lavori su Starfield come lightning artist di supporto. Elianora è nota alla community di appassionati Bethesda per aver creato alcune delle mod più scaricate ed apprezzate per i precedenti giochi dell'azienda: la sua Breezehome Replacement for Skyrim Special Edition è stata ad esempio scaricata oltre un milione e mezzo di volte, mentre l'Eli's Armour Compendium for Fallout 4, comprensiva di 50 armature e 20 armi accessori differenti, ha superato i 3 milioni di download.

A conferma della sua tesi, Elianora mostra anche uno screen dei titoli di coda nel quale compare il suo nome, appunto come additional lightning artist. La modder ha in ogni caso specificato di non essere stata assunta da Bethesda a tutti gli effetti, ma di aver preso parte al progetto con un contratto a tempo limitato al solo Starfield. In ogni caso resta un'enorme soddisfazione per Elianora, che ha così potuto dare il suo piccolo contribuito alla realizzazione del nuovo kolossal sci-fi.

