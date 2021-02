Starfield: novità in arrivo? Una foto leak mostra la superficie di un pianeta alieno

Dopo aver assistito al lancio dell'asta benefica su Starfield con in palio Xbox Xbox Series X, sui social spunta una nuova immagine leak che ritrae la superficie rocciosa di un pianeta alieno esplorabile nel nuovo GDR sci-fi di Bethesda.

Nel condividere questo scatto e sottoporlo al giudizio degli appassionati, l'utente di Twitter conosciuto come SKULLZI non fornisce ulteriori informazioni ma si limita, appunto, a sostenerne l'effettiva autenticità.

La nuova immagine leak di Starfield diffusa sui social si allontana dalle atmosfere lunari degli scatti precedenti e ci proietta idealmente sulle sponde di un corso d'acqua che scorre lungo la pianura rocciosa di quello che, almeno all'apparenza, sembra essere un mondo alieno. Lo scatto presenta anche delle porzioni censurate che, presumibilmente, celano il codice (o il nickname) necessario per identificare la postazione del tester o dello sviluppatore a cui ricollegarsi per risalire alla fonte originaria del leak.

Nell'immagine troviamo infine una porzione dell'HUD con il riquadro utilizzato per visualizzare la salute del personaggio e altri parametri non meglio specificati. Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze questo genere di indiscrezioni, specie in occasioni come queste dove il leak viene riportato da una fonte terza.