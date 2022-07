Starfield e le novità del Gameplay Reveal: fan realizza una Mappa Stellare Interattiva

Grazie alle tante scene mostrate da Bethesda nel Gameplay Reveal di Starfield che ha chiuso l'Xbox Showcase del 12 giugno, un appassionato ha realizzato una Mappa Stellare Interattiva con tanto di informazioni sui sistemi planetari.

Nel renderci partecipi di questo suo lavoro amatoriale, il redditor I_Need_a_Fast_Horse spiega di aver tratto spunto dagli spezzoni di gameplay con la mappa galattica che mostra quanto è grande Starfield per realizzarne una versione interattiva.

La mappa in questione è già disponibile sulle pagine di GitHub ed è liberamente accessibile ai fan di GDR Bethesda che attendono con impazienza di esplorare i pianeti alieni della nuova space opera di Todd Howard e compagni.

Al momento, degli oltre 100 sistemi promessi dagli sviluppatori la mappa interattiva del redditor ne conta all'incirca 75, ossia tutti quelli intravisti nel Gameplay Reveal. Il software gratuito confezionato dall'utente di Reddit ricrea la "cartina galattica tridimensionale" del settore esplorabile dai giocatori di Starfield: l'autore di questo progetto promette di aggiornare costantemente il database attingendo informazioni dai futuri video gameplay e dagli approfondimenti di Bethesda.

Già adesso, la sua mappa stellare offre la possibilità di calcolare in maniera approssimativa le distanze tra le stelle e tracciare la rotta più veloce per raggiungere il sistema desiderato in base all'ipotetica "distanza di salto" della propria astronave. Non mancano nemmeno dei piccoli diversivi come delle musiche rilassanti e un'animazione 3D per il fly-by dei sistemi planetari. Dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo; nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale di Starfield e il gameplay tra le stelle del GDR Bethesda.