Starfield, novità presto in arrivo? Teaser dall'attore e regista Stephen Ford

Nel corso delle ultime settimane, il team di Bethesda ha offerto diversi dettagli sul suo prossimo kolossal sci-fi, presentando ad esempio al pubblico il robot VASCO che troveremo in Starfield.

Sembra tuttavia che le novità non siano ancora finite, almeno stando a quanto suggerito dall'attore e regista nordamericano Stephen Ford. Dalle pagine del suo account Twitter ufficiale, quest'ultimo ha infatti pubblicato uno strano cinguettio, con il quale ha lasciato intendere che Starfield potrebbe tornare presto a mostrarsi alla community videoludica.



Disponibile direttamente in calce a questa news, il messaggio invita i videogiocatori attivi sul social network a restare in contatto. "Psst, se siete entusiasti per l'arrivo di Starfield, - scrive Ford - mettete un 'mi piace' a questo Tweet. In questo modo potrò seguirvi. Per ragioni che non posso dire. Non ancora". Insomma, sembra alquanto evidente che l'attore sia in possesso di informazioni riservate, che potrebbero a questo punto avere a che fare con un suo coinvolgimento nel progetto Bethesda. Dopo aver vestito i panni di molteplici personaggi in lungometraggi e serie TV, spaziando tra I Am Watching You (2016), Kamen Raider: Dragon Knight e Teen Wolf, Stephen Ford potrebbe ad esempio essere stato reclutato nel cast di Starfield.



Per saperne di più, ad ogni modo, sarà necessario attendere, mentre lo sviluppo di Starfield procede su PC e Xbox Series X|S, con il titolo atteso su ecosistema Microsoft il prossimo novembre 2022.