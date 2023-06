Starfield, novità da Todd Howard: tanti dettagli inediti su rover, biomi e vita aliena

Dopo le tantissime sorprese dello Starfield Direct, Todd Howard coglie l'opportunità offertagli dai curatori del podcast di Kinda Funny per condividere numerosi dettagli inediti sul gameplay e sui contenuti della space opera che Bethesda renderà disponibile a partire dal 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Scambiando quattro chiacchiere con i ragazzi di Kinda Funny, l'alto esponente degli studi Bethesda approfondisce alcuni dei temi trattati nel Direct che ha 'chiuso col botto' l'Xbox Games Showcase estivo di Microsoft.

Tra i punti toccati da Howard non potevano mancare le riflessioni sui pianeti alieni e l'esplorazione di Starfield. Il Game Director di Bethesda Game Studios specifica che non ci sarà alcun veicolo da pilotare, e questo perché "il jetpack sarà davvero molto agile e veloce", di conseguenza non si è reso necessario l'utilizzo di ulteriori mezzi di trasporto.

Sempre da Todd Howard arrivano poi degli importanti chiarimenti sulla varietà di mondi da visitare: il direttore degli studi Bethesda rivela che il 10% circa dei più di 1.000 pianeti alieni di Starfield avrà delle forme di vita, una scelta dettata dalla volontà di proporre un universo realistico e basato sui dati scientifici di agenzie come la NASA. Le creature e le piante che ammireremo visitando questi mondi cambieranno in base alle regioni esplorate. Howard conferma inoltre che i pianeti di Starfield saranno suddivisi in biomi, ciascuno dei quali vanterà un proprio ecosistema, una conformazione del terreno specifica e varie risorse da estrarre, studiare e processare allestendo delle basi. Il Game Director specifica a tal proposito che i giocatori potranno vendere i dati planetari per acquisire crediti e punti esperienza.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Starfield dalla storia al gameplay, l'ambizione senza confini di Bethesda.