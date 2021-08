Starfield, nuove immagini leak: i dettagli delle astronavi del GDR sci-fi di Bethesda

Con ancora negli occhi le splendide scene degli artwork sui mondi alieni di Starfield, gli appassionati del kolossal sci-fi di Bethesda assistono alla comparsa in rete di nuove immagini leak provenienti, presumibilmente, da una build del 2018.

La fonte anonima di questa ennesima fuga di notizie afferma infatti di aver attinto dai dati di backup di una vecchia versione in via di sviluppo di Starfield: i due scatti pubblicati dalla sedicente "gola profonda" di Bethesda mostrano il dettaglio dello scafo di un'astronave non meglio specificata e, soprattutto, un bozzetto preparatorio sul design dei vascelli interplanetari.

L'immagine in-engine presenta anche una versione abbozzata dell'interfaccia, con tanto di indicatori sull'ossigeno a disposizione del proprio astronauta e di parametri vitali come la Salute e la Stamina. Non meno interessante è poi il rendere sulle astronavi, con la visuale da diverse angolazioni dei velivoli multifunzione che, nella visione di Bethesda, consentiranno alla razza umana di superare le immense distanze che separano il Sistema Solare dalle stelle limitrofe.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro speciale su Starfield, la space opera di Bethesda che sarà disponibile dall'11 novembre 2022 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.