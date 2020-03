Starfield: nuove indiscrezioni su pianeti esplorabili, razze aliene e periodo di uscita

Un utente della community di Reddit fa rimbalzare online tutta una nuova serie di indiscrezioni su Starfield, l'ambizioso gioco di ruolo spaziale su cui Bethesda è al lavoro insieme a The Elder Scrolls 6 per lasciarsi alle spalle gli affanni di Fallout 76 e abbracciare la nextgen rappresentata da PS5 e Xbox Series X.

Il sedicente insider che si nasconde su Reddit dietro all'intraducibile nickname di bT100236B ha infatti snocciolato diverse informazioni che, a suo dire, proverrebbero dagli sviluppatori che stanno dando forma al progetto di Starfield.

Stando al redditor, nel corso della prossima avventura sci-fi di Bethesda avremo l'opportunità di esplorare tutti i pianeti del Sistema Solare e del sistema di Alpha Centauri. I giocatori dovranno poi fare ritorno diverse volte sulla Terra (o negli spazioporti in orbita) per accedere ai potenziamenti per la propria navicella interplanetaria e fare rifornimento prima di riguadagnare lo spazio profondo.

L'insider afferma inoltre che la storia principale del titolo verterà attorno alla scoperta di un'antichissima tecnologia aliena, denominata appunto "starfield": l'utilizzo di questa tecnologia permetterà agli esseri umani di esplorare gli altri sistemi stellari e di entrare in contatto con altre specie aliene.

Le razze senzienti che interagiranno con i terrestri saranno quattro: i Grigi, i Crocodilians (traducibile, se vogliamo, come Rettiliani), degli insoliti esseri di colore viola e degli antichissimi computer che hanno raggiunto l'autocoscienza. Le prime due razze saranno antagoniste degli umani, mentre le ultime due guarderanno con curiosità e amicizia ai visitatori terrestri. Il "leaker" di Reddit precisa inoltre che i giocatori potranno interpretare solo gli esseri umani e che l'uscita di Starfield dovrebbe avvenire nel corso del 2021.

Per un ulteriore approfondimento sul nuovo progetto di Bethesda, vi rimandiamo alle ultime parole pronunciate da Todd Howard sulla pericolosità e l'autenticità dei viaggi spaziali di Starfield.