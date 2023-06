Starfield, nuove polemiche: c'è chi protesta per una migliore localizzazione multilingua

Il grande entusiasmo generato nella community dalle tante novità e sorprese dello Starfield Direct sta spingendo sempre più utenti a chiedere che Bethesda traduca l'attesissima space opera in più lingue, permettendo così ai videogiocatori di tutto il mondo di immergersi ulteriormente nelle atmosfere del GDR sci-fi.

Come giustamente sottolineato dal giornalista di WindowsCentral Jez Corden, in molte parti del mondo si moltiplicano le petizioni, le richieste e le vere e proprie proteste degli appassionati desiderosi di giocare a Starfield senza incappare in barriere linguistiche, mai così fastidiose se consideriamo le ambizioni che accompagnano questo progetto ad altissimo budget.

La mancata localizzazione dei dialoghi e persino dei testi di Starfield in arabo e coreano, rimarca Corden, rappresenta certamente un grande ostacolo al successo internazionale della prossima avventura spaziale diretta da Todd Howard. Le limitazioni nella localizzazione multilingua di Starfield, inoltre, mal si conciliano con gli impegni portati avanti da Microsoft e dall'intera divisione Xbox per promuovere l'accessibilità nei videogiochi.

La speranza dei fan è perciò quella di assistere a un 'ripensamento' da parte di Bethesda, magari anche solo con la promessa di una traduzione in arabo, coreano e altre lingue come parte del supporto post-lancio di Starfield. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro approfondimento su Starfield dalla storia al gameplay di un GDR dalle ambizioni spaziali.