Starfield: NVIDIA DLSS e AMD FSR a confronto nei primi video dopo il Major Update

Un video-confronto a cura di MxBenchmarkPC mostra gli effetti del Major Update di Starfield che introduce il DLSS nella versione PC. L'aggiornamento in beta è disponibile dall'8 novembre 2023.

L'autore dei confronti ha realizzato due filmati (trovate il primo in cima all'articolo e il secondo in calce all'articolo). Il primo video mette a paragone AMD FSR 2.2, NVIDIA DLSS 3.5.0 e NVIDIA DLSS 3.5.0 Frame Generation a 4K e Settaggi Ultra su i7 10700F + RTX 4080.

Con Frame Generation, il miglioramento in termini di frame-rate è consistente, se paragonato a FSR 2.2, ma anche DLSS 3.5 sembra garantire un'immagine più pulita e un miglioramento delle prestazioni, seppur variabile.

L'utilizzo del DLSS 3.5 di per sé apporta un miglioramento di circa il 5-10% sulle prestazioni, con il divario che si accresce nel caso in cui venga applicato anche il frame generation. Naturalmente, va reso merito anche alle specifiche tecniche dell'hardware utilizzato dallo Youtuber, che sono riportate nella descrizione del video e risultano essere le seguenti:

CPU: Intel Core i7-10700F

GPU: Gigabyte RTX 4080 EAGLE OC 16GB

RAM: 16GB (2x8) DDR4 2933MHz CL15

Motherboard: Asus Prime B460-Plus

SSD: Kingston NV1 1TB NVMe M.2

PSU: be quiet! Pure Power 11 700W

CPU Cooler: be quiet! Dark Rock 4

Case: be quiet! Silent Base 601

Per approfondimenti su come scaricare il Major Update con supporto al DLSS in Starfield, vi rimandiamo all'apposito articolo. Ricordiamo che al momento si tratta di una versione beta.