Starfield, da Oblivion con furore: il Fan Adorante è tornato, ed è ancora più fastidioso!

L'attore e doppiatore Craig Sechler 'festeggia a modo suo' il ritorno del Fan Adorante di Oblivion nell'universo sci-fi di Starfield pubblicando un video che conferma, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'incredibile fastidio che dovremo sopportare confrontandoci con questo assurdo PNG.

Per l'occasione, Sechler ha sfoggiato la peculiare chioma bionda del suo personaggio per far correre un brivido di terrore (e far provare tanta nostalgia) ai fan di The Elder Scrolls IV Oblivion che hanno avuto la sfortuna di incrociarlo esplorando Tamriel. L'irritante PNG interpretato da Craig Sechler, oltretutto, non sarà una semplice comparsa nella dimensione ruolistica di Starfield ma entrerà a pieno titolo nell'avventura fantascientifica che dovremo vivere insieme al nostro alter-ego grazie (o per colpa?) di un peculiare Tratto selezionabile nella creazione del personaggio.

Come descritto da Bethesda nel corso dello Starfield Direct pieno di sorprese e annunci, lo sblocco del Tratto 'Hero Worshipped' obbligherà i giocatori a vedersela con un "Fan Adorante che si presenterà casualmente nel corso della partita e blatererà in maniera incessante". Il tormento patito dal nostro alter-ego, se non altro, verrà parzialmente compensato dai regali che il fan dalla chioma 'spaziale' sarà solito fare al personaggio e alla sua ciurma per testimoniare il suo attaccamento.