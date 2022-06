Starfield potrebbe occupare fino al 20% dell'Xbox Showcase; ci sarà pure Persona 5 Royal?

Il grande giorno è arrivato: alle 19:00 di questa sera prenderà ufficialmente il via l'Xbox & Bethesda Showcase, l'evento più atteso dell'anno dai giocatori della casa di Redmond. In vista dello show, nella serata di ieri l'insider Tom Henderson è andato in diretta per fornire qualche anticipazione.

Henderson si è rivelata una fonte più che attendibile, avendo beccato un bel po' di informazioni in relazione a molteplici argomenti negli ultimi mesi. Chiacchierando su YouTube, l'insider ha anticipato che la presentazione di Starfield potrebbe ritagliarsi un grande spazio durante l'Xbox & Bethesda Showcase: si parla addirittura del 15-20% del minutaggio dell'intero show, quindi tra i 14 e i 19 minuti del totale dichiarato di 95 minuti. La certezza l'avremo solamente stasera, tuttavia ci sembra una durata adeguata per quello che è sicuramente uno dei giochi più attesi: dopo il rinvio al 2023, Microsoft ha tutto l'interesse a rabbonire i videogiocatori, e una lunga sessione di gameplay ci pare un ottimo modo per farlo.

Durante la diretta, Henderson ha inoltre lasciato intendere che allo show potrebbe esserci anche Persona 5 Royal, un gioco che attualmente risulta essere un'esclusiva PS4. In questo caso l'insider è stato decisamente meno chiaro, in verità: quando gli hanno domandato se vedremo mai Persona 5 Royal su PC, Henderson ha risposto: "Non leakerò l'intero showcase", per poi fare una pausa e lasciarsi andare in una risata. Secondo alcuni, la sua reazione rappresenterebbe una conferma della presenza di Persona 5 Royal all'evento. A sperare sono anche i giocatori Xbox, dal momento che un'eventuale versione PC sarebbe sicuramente affiancata dall'edizione console.

Per scoprire se tutto ciò corrisponde al vero, non dobbiamo far altro che continuare a pazientare. L'Xbox & Bethesda Showcase prenderà il via stasera alle 19:00, ma la nostra redazione sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye fin dalle 16:00!