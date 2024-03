Starfield e l'omaggio alla Gaming Culture: la storia dell'easter egg sul Rage Quit

Dal fan adorante di Oblivion a Star Wars, tra i tanti easter egg di Starfield c'è spazio (e non solo in senso figurato) anche per un omaggio di Bethesda alla Gaming Culture.

Scoperto per la prima volta nel corso dello Starfield Direct organizzato da Todd Howard e compagni nel giugno del 2023, l'easter egg scelto da Bethesda per celebrare la community dei videogiocatori è 'nascosto in bella vista' tra i tanti pulsanti della strumentazione sci-fi accessibile dalla cabina di pilotaggio delle astronavi della space opera in esclusiva Microsoft.

Il 'compagno di viaggio silenzioso' scelto dagli studi Bethesda per guidare ogni esploratore spaziale che fa la spola tra i pianeti e le lune del Campo Stellare di Starfield assume la forma di un piccolo ma importante tasto della cabina di pilotaggio: il Rage Quit!

Se siete grandi appassionati di videogiochi, saprete già che il termine inglese 'Rage Quit' indica comportamenti come quelli adottati da chi, in preda alla rabbia e alla frustrazione per una sessione di gioco non particolarmente fruttuosa o piagata da bug e problemi vari, decide di spegnere in maniera forzata il proprio PC (o console) per porre fine a una partita prima della sua conclusione 'naturale'.

Nell'universo sci-fi tratteggiato da Bethesda con la cronologia ufficiale di Starfield, quindi, la Gaming Culture sarà uno dei retaggi che l'umanità del futuro vorrà preservare per le successive generazioni di esploratori interstellari, da qui l'interesse suscitato da questo easter egg con la sua ciclica ricomparsa sui social accompagnata solitamente da animate discussioni su forum come Reddit. A tal riguardo, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sul realismo e la scienza di Starfield tra ingegneria e videogiochi.