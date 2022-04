Starfield Online: in sviluppo anche un MMORPG stand-alone? La speculazione di un insider

L'11 novembre 2022, a undici anni esatti dall'esplosione del fenomeno Skyrim, Bethesda inaugurerà un nuovo universo destinato a fare da sfondo alle avventure dei videogiocatori per molto tempo a venire. Stiamo chiaramente parlando di Starfield, attesissimo RPG spaziale in arrivo esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, oltre che su Game Pass.

Quello di Starfield, per stessa ammissione di Bethesda, è un franchise destinato a perdurare per molti anni. Trattandosi di un progetto a lungo termine, si arricchirà quasi sicuramente con nuovi videogiochi, sebbene al momento la compagnia non ha ancora confermato alcunché, oltre al titolo in uscita a novembre.

In ogni caso, l'insider Skullzi, che in passato ha già condiviso molte informazioni in merito alla nuova IP, è convinto che Bethesda stia lavorando anche ad una sorta di Starfield Online, ossia un MMORPG stand-alone separato dal gioco single-player ma ambientato nel medesimo universo. L'MMORPG sarebbe ambientato all'epoca delle "Guerre coloniali", ossia 20 anni prima della storia di Starfield, e in sviluppo presso ZeniMax Online. Quelle dell'insider, per sua stessa ammissione, sono delle speculazioni fondate su alcune prove che fornirà in un video di prossima pubblicazione.

In attesa di scoprire quali sono le evidenze in suo possesso, nulla ci vieta di fare qualche ipotesi. A nostro parere, uno scenario del genere appare tutto fuorché impossibile. Bethesda avrebbe tutto l'interesse ad espandere il franchise anche nel genere degli MMORPG, dopotutto lo ha già fatto affidando The Elder Scrolls Online a ZeniMax, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Allo stesso tempo riteniamo che un progetto del genere potrebbe richiedere molti anni per concretizzarsi, visto che quello di Starfield è un progetto a lungo termine e il suo successo è ancora tutto da verificare. La priorità di Bethesda è chiaramente quella di lanciare il primo capitolo a novembre, mentre noi non vediamo l'ora di vederlo finalmente in azione.