Starfield orario di sblocco: quando si può iniziare a giocare in Italia?

Starfield esce il 6 settembre 2023 ma coloro che hanno prenotato la Premium Edition possono godere dell'accesso anticipato a partire da venerdì 1 settembre. Ma qual è l'orario di sblocco di Starfield in Italia? Facciamo chiarezza.

I giocatori italiani in possesso della Premium Edition possono iniziare a giocare dalle 02:00 del mattino di venerdì 1 settembre, purtroppo il gioco non si sblocca a mezzanotte ma nel pieno della notte, orario non troppo comodo ma siamo certi che in molti si armeranno di un thermos di caffè aspettando di poter muovere i primi passi in Starfield. Il preload di Starfield è disponibile su Xbox Series X/S e PC via Microsoft Store mentre chi ha acquistato il gioco su Steam dovrà attendere il 31 agosto per poter iniziare il pre-caricamento. In queste ore Bethesda ha pubblicato la day one patch di Starfield già disponibile per il download, l'aggiornamento pesa circa 15 GB e porta in dote una serie di correzioni e bug fixing con l'obiettivo di risolvere alcuni problemi minori e aumentare la stabilità del gioco su PC, Xbox Series X e Xbox Series S.

Intanto, ecco come prepararsi all'arrivo di Starfield, ricordatevi di aggiornare i vostri dispositivi, fate scorta di pile e calatevi nell'atmosfera di Starfield guardando film come Interstellar e 2001 Odissea nello Spazio. Buona attesa!