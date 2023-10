Starfield: l'orologio della Constellation Edition è difettoso? Ecco le prime segnalazioni

Mentre Starfield continua a tenere incollati i giocatori su Steam e Xbox, diversi acquirenti della Constellation Edition si stanno affacciando sui social per riferire alla community di aver riscontrato dei problemi con l'orologio Chronomark.

Stando a quanto sostenuto da questi utenti, la replica dello strumento di analisi indossato dal protagonista della space opera di Bethesda sarebbe difettosa. Tra i commenti pubblicati dagli acquirenti della Constellation Edition di Starfield troviamo ad esempio il messaggio condiviso dal redditor Tovrin per lamentarsi del fatto che "il mio orologio si è rotto dopo un mese e una settimana. Una notte ho provato a caricarlo e ma il giorno dopo continuava a non funzionare. Ho provato di tutto per riavviarlo, comprese le istruzioni presenti sul sito di Bethesda, ma niente".

Altri utenti, come AedarSIVA, riferiscono invece di aver riscontrato problemi con l'orologio Chronomark di Starfield "già pochi giorni dopo aver ricevuto la Constellation Edition, meno di una settimana. È da un mese circa che sono in contatto con l'assistenza di Bethesda, gli ho rispedito l'orologio e sono in attesa che confermino la riparazione o l'invio di un orologio sostitutivo".

Nel caso in cui doveste riscontrare questo genere di malfunzionamenti o problematiche di altro tipo con l'orologio Chronomark di Starfield, il nostro consiglio non può che essere quello di rivolgervi al supporto ufficiale o all'assistenza di Bethesda e seguire le indicazioni offerte dal personale preposto a risolvere questo genere di disguidi.