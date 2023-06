Starfield, ecco il pad e l'headset a tema: e c'è anche l'orologio!

Dopo aver mostrato il nuovo trailer di Starfield all'Xbox Games Showcase, il team di Bethesda ha mantenuto la promessa e ha presentato una ricchissima sessione di gameplay della sua nuova IP sci-fi.

Nel corso della ricchissima sessione di approfondimento, la software house ha inoltre riservato al pubblico una ulteriore sorpresa. Anticipato da alcune indiscrezioni negli ultimi giorni, è infatti giunto l'annuncio ufficiale di pad e headset a tema Starfield, pronti ad accompagnare il debutto del kolossal Bethesda sul mercato del videogioco. I due accessori per Xbox Series X|S sono proposti in Limited Edition e presentano una decorazione coordinata. Potete visionare tutti i dettagli nel trailer dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare? A sorpresa, Bethesda ha annunciato anche uno speciale orologio dedicato a Starfield, che riproduce uno dei gadget che i giocatori avranno a disposizione all'interno dell'universo digitale sci-fi. Lo strumento, custodito all'interno di una piccola valigetta a tema, è in grado di dialogare con lo smartphone e propone diverse funzioni.

Con un ritmo serratissimo, l'Xbox Games Showcase ha portato con sé tantissimi annunci, incluso un attesissimo nuovo trailer di Fable.