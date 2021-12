Starfield, la pagina Steam è stata aperta: nuovo reveal ai TGA 2021?

Siamo a poche ore dal via dei Game Awards 2021, e la pagina di Starfield, l'attesissimo nuovo RPG Sci-Fi di Bethesda, è improvvisamente apparsa su Steam. Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, ma il sospetto è che lo show di Geoff Keighley potrebbe concedere spazio all'esclusiva Microsoft.

Come ci ricorda la descrizione ufficiale fornita da Steam, "Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, affronta un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità".



Al momento la scheda del gioco è abbastanza scarna, se escludiamo gli artwork e dei filmati promozionali di Starfield pubblicati durante le scorse settimane. Nella sezione dedicata alla localizzazione, abbiamo però la spiacevole conferma che il il GDR non avrà il doppiaggio in italiano. Il titolo sarà invece doppiato in inglese e in altri Paesi europei tra cui Francia, Germania e Spagna, oltre che in Giappone.

Ricordiamo che Starfield è atteso al lancio su PC Windows e console Xbox Series X|S l'11 novembre 2022. Rimaniamo in attesa di scoprire se il gioco presenzierà ai TGA 2021, ma Todd Howard ha già specificato la finestra temporale in cui sarà per la prima volta mostrato il gameplay di Starfield.