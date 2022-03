Starfield: si parla di grafica, statistiche e fazioni nel nuovo video con Todd Howard

È arrivato nel corso del pomeriggio un nuovo filmato dedicato a Starfield, l'attesissimo gioco Bethesda ambientato nello spazio di cui conosciamo finalmente qualche dettaglio aggiuntivo.

Nel video non è possibile vedere sequenze di gameplay, ma vengono alternati artwork a momenti in cui il game director Todd Howard discute con il direttore di progettazione Emil Pagliarulo, il progettista missioni capo Will Shen e il capo grafico Istvan Pely. Il gruppo ha svelato che in Starfield sarà possibile scegliere il passato del protagonista, fattore che influirà sulle fasi iniziali del gioco. È stato inoltre confermato che la componente ruolistica sarà molto marcata e le statistiche incideranno molto sull'esperienza.

Sempre a proposito del gameplay, gli sviluppatori hanno svelato alcune delle fazioni che potremo incontrare nel mondo di gioco e con le quali potremo stringere un legame. Abbiamo l'Unione Coloniale che è una sorta di repubblica spaziale del futuro, il Collettivo Freestar che viene definito come un gruppo che vive in una sorta di far west in versione spaziale, la megacorporazione tecnologicamente avanzata che prende il nome di Ryujin Industries e la Flotta Cremisi, un gruppo di pirati spaziali tra i quali potremo persino infiltrarci sotto copertura.

Nel corso del filmato si è parlato anche del comparto tecnico e, stando alle parole del team di sviluppo, è stata posta grande attenzione alla realizzazione dei modelli e del mondo di gioco. I primi sono stati realizzati tramite l'ausilio della scansione di oggetti nel mondo reale, i secondi attraverso la tecnica della fotogrammetria.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Starfield arriverà esclusivamente su Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 11 novembre 2022 e tutti gli abbonati a Xbox Game Pass o PC Game Pass potranno scaricarlo e giocarlo senza costi aggiuntivi.

