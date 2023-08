Starfield: Parris entusiasta di quanto rivelatogli sul gioco

All'ultimo episodio di Kinda Funny in cui partecipava come ospite, Parris, celebre content creator, ha rivelato che un suo conoscente sta giocando a Starfield in questo periodo e lo ha messo al corrente di qualcosa che ha davvero risvegliato il suo interesse circa la grandezza del nuovo gioco Bethesda.

Nello specifico, la persona a cui Parris si riferisce ha rivelato di attendere con una certa trepidazione le recensioni di Starfield, alla luce dei numerosi contenuti di cui il gioco dispone e dei diversi approcci che vi si possono avere.

Stando a quanto comunicato da Paris, i tempi ideali per recensire il gioco rientrerebbero nell'arco di due settimane, necessarie per portare a termine - anche se non probabilmente con la percentuale di completamento massima - la campagna principale.

Proprio le dimensioni mastodontiche del nuovo titolo di Bethesda, è tuttavia probabile che le recensioni arrivino in ritardo rispetto al lancio, così com'è accaduto per Baldur's Gate 3, esattamente per le stesse ragioni, a meno che il publisher non fornisca i codici per recensire con un largo anticipo.

Nel frattempo, Microsoft è molto ottimista sulle previsioni d'incasso di Starfield su Xbox. Vi ricordiamo che il gioco è previsto arrivare il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S e sarà scaricabile dal day one per gli abbonati anche da Xbox Game Pass.