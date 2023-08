Starfield: il tempo passa anche quando non si gioca?

In vista del lancio della sua avventura intergalattica, il team di Bethesda ha condiviso di recente un'ampia selezione di nuovi dettagli di gameplay relativi a Starfield.

Tra questi, ha trovato spazio anche una conferma in merito a quella che sarà la gestione del tempo in-game. Come noto, nel corso del proprio viaggio, i giocatori potranno dedicarsi a molteplici attività, incluso l'acquisto e la costruzione di stazioni di estrazione di risorse e minerali. Spazio anche alla gestione di rotte commerciali e alla pratica del contrabbando in Starfield.

In seguito alla conferma della presenza di così tante attività secondarie, la community aveva ipotizzato che il tempo all'interno del gioco potesse scorrere anche in assenza del giocatore. Un'ipotesi smentita da Bethesda, che nel corso di un ricco Q&A ha confermato che in Starfield il tempo scorrerà soltanto durante le sessioni di gioco attivo. Si esclude dunque l'inclusione nel gioco di un sistema di gestione del tempo legato al calendario reale, con gli avventurieri spaziali che non dovranno preoccuparsi delle conseguenze di un'eventuale assenza protratta dai pianeti del GDR Bethesda.



Una tale scelta avrebbe del resto complicato notevolmente la gestione dell'avventura da parte dei giocatori, in un GDR dalle proporzioni e ambizioni già apparentemente sconfinate. Starfield, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.