Starfield, niente passaggio diretto dallo spazio ai pianeti: parla Bethesda

Con ben 1.000 pianeti esplorabili in Starfield, la nuova IP plasmata dagli autori di The Elder Scrolls promette un'esperienza ampia e sfaccettata, in cerca di un equilibrio tra lavoro artigianale ed elementi procedurali.

Nel descrivere le possibilità di movimento dei giocatori all'interno dello spazio, Todd Howard ha di recente confermato un dettaglio relativo all'esplorazione dello spazio profondo. Nello specifico, il volto di Bethesda ha reso noto che in Starfield non sarà possibile passare senza soluzione di continuità dalla superficie di un pianeta allo spazio profondo. L'opzione, presente ad esempio in No Man's Sky, non sarà infatti inclusa nella space opera di Bethesda.

Una decisione che il team di sviluppo ha preso con l'obiettivo di ottimizzare le risorse a propria disposizione. "Se si dedica molto tempo a ottimizzare quel che c'è nel mezzo, come quella transizione, - ha dichiarato Todd Howard - si sta semplicemente dedicando molto tempo a qualcosa che non è veramente importante per il giocatore. Abbiamo preferito assicurarci che l'esperienza fosse straordinaria sulla superficie e quando ci si trova nello spazio, ed entrambe appaiono al loro meglio".



Nel corso della presentazione del gameplay del titolo allo show Microsoft, il team di Bethesda ha discusso anche delle città esplorabili di Starfield e della longevità del gioco.