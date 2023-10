Starfield, passano le settimane ma non l'interesse: il gioco è il cima alle classiche Xbox

Passano i giorni e le settimane, ma di certo non cala l'interesse dietro la grande produzione targata Bethesda. Per quanto Starfield abbia deluso Edge fermandosi soltanto alla sufficienza, l'esclusiva degli Xbox Studios ha raggiunto un ulteriore traguardo importante nell'ecosistema Microsoft: Starfield è il titolo più giocato su Xbox.

Come segnalato da True Achievements, infatti, Starfield è il gioco più giocato su Xbox fino all'inizio del mese di ottobre 2023. Il successo dell'epopea spaziale è tale da aver sbaragliato la concorrenza delle produzioni terze parte free to play iconiche del panorama videoludico: giochi come Fortnite o Call of Duty hanno dovuto lasciare spazio alla grandezza dell'universo di Bethesda.

Volete conoscere la top quaranta dei giochi Xbox dell'ultimo periodo? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Starfield; Call of Duty Modern Warfare II; Fortnite; Payday 3; Minecraft, Grand Theft Auto V; Tom Clancy's Rainbow Six Siege; EA Sports FC 24; Party Animals; Rocket League; Roblox; Lies of P; Apex Legends; Cyberpunk 2077; Forza Horizon 5; Destiny 2; Fifa 23; Overwatch 2; NBA 2K24; Halo Infinite; Madden NFL 24; Mortal Kombat 1; The Texas Chain Saw MAssacreM Fall Guys; Ghostlore; Halo: The Master Chief Collection; Sea of Thieves; Red Dead Redemption 2; My Hero Ultra Rumble; EA Sports UFC 24; Batman: Arkham Knight; Mortal Kombat 11; Madden NFL 23; Call of Duty Black Ops 3; PUBG: Battlegrounds; Dead By Daylight; Battlefield 2042; Diablo IV; Call of Duty Black Ops Cold war; Call of Duty Black Ops 2.

Vi sorprende che il nuovo gioco Bethesda domini incontrastato la classifica? Siete ancora alle prese con il vostro viaggio in tutto l'universo? Allora vi suggeriamo di recuperare il nostro articolo dedicato al realismo e alla scienza di Starfield, tra ingegneria e videogiochi.