Starfield: la patch 1.8.86 avrebbe reso più variegati gli NPC e migliorato la loro resa

Secondo quanto riportati da alcuni utenti su Reddit, la recente patch 1.8.86 di Starfield ha migliorato anche la resa degli NPC, che sembrano avere più varietà rispetto al passato ed espressioni più levigate.

In particolare, stando all'autore del topic su Reddit, "reagiscono anche in modo più realistico alle azioni del giocatore, non stanno più nello stesso punto, si muovono più frequentemente e sembrano non fissarti in modo inquietante come prima".

Alcuni altri commentatori hanno fatto eco a questa impressione, condividendo a loro volta le proprie riflessioni. L'ultimo aggiornamento della space opera di Bethesda ha integrato anche le tecnologie Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA), NVIDIA Reflex Low Latency e Frame Generation.

Com'è noto, le animazioni facciali degli NPC di Starfield sono stato oggetto di diverse critiche in passato ed è quindi plausibile che il team di sviluppo sia intervenuto anche su quest'aspetto, nonostante la questione non sia accennata nelle patch notes ufficiali.

Ciò che sappiamo è che il lavoro su Starfield è ben lungi dall'essere terminato e, anzi, il supporto che Bethesda continuerà a fornire al gioco è destinato a durare per molto altro tempo ancora. Lo stesso Todd Howard, Game Director, ha spiegato che circa 250 persone sono al lavoro per espandere e arricchire i contenuti di Starifeld.