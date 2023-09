Starfield: la patch introdurrà supporto DLSS di NVIDIA e nuovo menù per HDR

Dopo il primo Hotfix che precede la Major Patch di Starfield, le novità dell'aggiornamento di settembre si fanno sempre più vicine. Fra le altre cose, a breve potremo aspettarci il supporto ufficiale di NVIDIA DLSS su PC e un nuovo menu per la calibrazione dell'HDR.

Come spiega Bethesda nel suo comunicato ufficiale, si tratta di due feature particolarmente richieste dalla community. La prima consente di superare le restrizioni legate all'upscaling FSR 2 di AMD, che ha spinto i modder a rilasciare DLSS 2 Super Revolution e addirittura DLSS 3 Frame Generation per soddisfare la domanda della tecnologia NVIDIA.

Nonostante non sia specificato il giorno esatto dell'arrivo dell'aggiornamento, il supporto ufficiale a DLSS di NVIDIA è stato confermato. Tuttavia, non ci sono ancora precisazioni in merito all'eventuale inclusione di Frame Generation.

Bethesda, inoltre, ha confermato che sta lavorando "a stretto contatto con Nvidia, AMD e Intel riguardo al supporto dei driver" e che "tutti i nuovi aggiornamenti includeranno miglioramenti sotto gli aspetti della stabilità e delle prestazioni". In più, sarà garantito il supporto alle mod di Starfield nel 2024.

L'ultima versione dei driver NVIDIA ha aggiunto il supporto Resizable BAR al gioco per migliorare le prestazioni sulle schede GeForce RTX serie 30 e 40. Molto gradito anche il menu di calibrazione dell'HDR, uno dei più attesi miglioramenti in termini di qualità della vita.