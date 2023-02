Starfield: pazientate, lo Showcase con la data d'uscita potrebbe non essere imminente

Bethesda ha cominciato bene l'anno partecipando al fianco degli altri Xbox Game Studios al primo Xbox Developer Direct del 2023. La compagnia di sviluppo ha confermato la data d'uscita di Redfall e ha promesso buone nuove per Starfield nel corso di un ulteriore evento, senza tuttavia specificare una data per la messa in onda.

Dal momento che Starfield è ufficialmente previsto sugli scaffali e nel catalogo di Game Pass entro il mese di giugno 2023, il molti s'aspettavano di saperne di più a stretto giro. Sono tuttavia passati già venti giorni dall'Xbox Developer Direct e l'impressione è che l'attesa sia ancora lungi dal potersi definire terminata. Nella giornata di ieri, il Community Manager noto come VaultOfDaedalus è intervenuto nel canale Discord ufficiale di Bethesda per far sapere che lo studio sta ancora organizzando lo showcase e di non aver ancora stabilito nulla.

"Avremo maggiori informazioni da condividere sullo showcase quando sarà pronto, stiamo ancora sistemando delle cose", ha dichiarato il Community Manager in risposta ad un fan curioso. "So che non è la risposta che volevi, ma non è ancora stato deciso nulla di specifico".

Non è chiaro su cosa verterà l'evento, ma è lecito attendersi, tra le altre cose, l'annuncio della data d'uscita esatta di Starfield, dal momento che ci troviamo nel pieno della finestra di pubblicazione ufficiale. L'RPG sci-fi, ricordiamo, doveva vedere la luce l'11 novembre 2022 (ad undici anni esatti dal debutto di The Elder Scrolls V: Skyrim), ma è poi stato posticipato alla prima metà del 2023 per permettere agli sviluppatori di rifinire al meglio un'esperienza descritta come tra le più ambiziose della recente storia videoludica. Di recente lo store digitale GOG.com ha indicato il 29 giugno 2023 come data d'uscita di Starfield, ma pur essendo plausibile non è ancora stata confermata.