Starfield su PC: svelati i requisiti per giocare a 4K

Come ormai ben saprete, AMD è partner ufficiale di Starfield e nel corso delle ultime ore ha pubblicato sui social l'elenco dei requisiti di sistema che permetteranno ai giocatori di raggiungere le risoluzioni più elevate, incluso il 4K.

Ecco di seguito i requisiti parziali di Starfield svelati da AMD:



4K (2160p)

Processore: AMD Ryzen 7 7800X3D

Scheda Video: AMD Radeon RX 7900 XT

Scheda Madre: AMD X670

1440p

Processore: AMD Ryzen 7 7700X

Scheda Video: AMD Radeon RX 6800

Series Scheda Madre: AMD B650

1080p

Processore: AMD Ryzen 5 7600

Scheda Video: AMD Radeon RX 7600

Scheda Madre: AMD A620

Come potete notare, non si tratta di una tabella dei requisiti particolarmente dettagliata e non viene nemmeno specificato il framerate raggiungibile dalle varie configurazioni, ma potrebbe essere utile per farsi un'idea della macchina necessaria per giocare alle tre diverse risoluzioni. Non escludiamo inoltre che nei prossimi giorni possa arrivare direttamente da Bethesda una versione più dettagliata dell'elenco dei requisiti di sistema del gioco di ruolo ad ambientazione spaziale.

Per chi non lo sapesse, l'accordo tra Bethesda e AMD dovrebbe far si che alcune tecnologie come il DLSS di Nvidia non vengano supportate al day one, ma alcuni modder hanno già promesso che porranno subito rimedio alla questione.

