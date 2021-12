Starfield per PC e Xbox Series X: il nuovo artwork ci porta in una misteriosa caverna

Non abbiamo ancora avuto modo di ammirare il gameplay di Starfield, ma Bethesda ci lascia ancora una volta gustare le meravigliose illustrazioni a cui il suo team artistico ha lavorato in previsione del lancio fissato alla fine del prossimo anno.

La nuova suggestiva illustrazione di Starfield, a cui potete dare uno sguardo tramite il cinguettio riportato in calce, ci porta in una misteriosa caverna che potremo esplorare in-game. Come suggerisce la didascalia dell'artork, si tratta di un luogo ricco di tesori su cui potremo mettere le mani durante il nostro viaggio interstellare: "Quali meraviglie scoprirai nelle caverne lontane?". Non c'è dubbio che in Starfield avremo modo di muoverci liberamente negli spazi ampi e distesi dei mondi alieni, tuttavia l'impressione è che il gioco sarà altresì ricco di luoghi più circoscritti e ricchi di mistero.

Sfortunatamente, questo è tutto ciò che Bethesda ha deciso di regalarci per Natale, e per avere un assaggio più corposo della space opera dello studio di Microsoft dovremo ancora attendere un po' di tempo. Todd Howard ha in ogni caso assicurato che lo sviluppo di Starfield procede bene, e che il team ha recentemente compiuto grandi progressi durante i lavori.

Starfield sarà pubblicato l'11 novembre 2022 su PC Windows e console Xbox Series X|S.