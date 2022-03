Starfield su PC e Xbox Series X/S: astronavi, città sci-fi e mondi alieni in nuovi artwork

Il nuovo video di Starfield tra grafica, statistiche e fazioni offre a Todd Howard l'opportunità di mostrare i tanti artwork realizzati dagli artisti digitali di Bethesda per plasmare i mondi alieni della prossima, attesissima space opera in uscita a fine anno su PC e Xbox Series X/S.

Accompagnati dal commento a caldo del Game Director di Bethesda Softworks, i bozzetti preparatori che imperlano il video sui 'Girovaghi del Campo Stellare' è il riflesso del lavoro che Howard e compagni stanno portando avanti per dare vita alla dimensione ruolistica di Starfield.

Scorrendo questa dozzina abbondante di artwork si possono così osservare le spettacolari arcologie di vetro e silicio che dominano il paesaggio urbano degli insediamenti extrasolari più affollati, con influenze artistiche che spaziano dal western al cyberpunk più distopico.

Grande risalto viene dato anche alle scintillanti livree delle astronavi cargo delle mega-corporazioni, dei velivoli pilotati da pirati spaziali e le navi da esplorazione comandate da chi, magari, volgerà il proprio sguardo verso mondi sconosciuti da studiare (o depredare).

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dei nuovi artwork di Starfield e vi ricordiamo che il nuovo GDR spaziale degli autori di Skyrim e Fallout 4 è prevista per l'11 novembre su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.