Starfield peggiora ancora su Steam: ora le valutazioni sono 'perlopiù negative'

A fronte di un'iniziale partenza incoraggiante, un poco alla volta Starfield ha raccolto consensi sempre più negativi da parte dell'utenza su Steam, che manifesta una certa insoddisfazione nei confronti del kolossal sci-fi di Bethesda disponibile dallo scorso settembre.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, le 7557 valutazioni più recenti assegnate al gioco prodotto da Microsoft sono perlopiù negative, un risultato che fino a questo momento non era stato ancora toccato dall'opera. Va comunque detto in ogni caso che calcolando tutti i verdetti totali degli utenti Steam fin qui accumulati (86.183), l'opera Bethesda rientra comunque in una valutazione "nella media" sulla piattaforma di Valve, nonostante l'attuale momento del titolo non sia esattamente il più roseo in termini di popolarità tra i giocatori.

Sin dal suo esordio su PC e Xbox Series X/S, Starfield non ha mancato di generare discussioni tra la stampa e gli appassionati, creando una spaccatura tra chi è rimasto piacevolmente colpito dal gioco e chi invece deluso. Tra quest'ultimi troviamo IGN.com che ha messo Starfield tra le delusioni del 2023, assieme ad altre produzioni molto controverse come Call of Duty Modern Warfare III, Redfall e la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Al tempo stesso, però, Starfield ha superato i 13 milioni di giocatori e Bethesda si prepara ad arricchire ulteriormente la sua ultima fatica attraverso nuovi contenuti in arrivo nel 2024. Non è da escludere, dunque, che l'Action/RPG spaziale possa un domani far ricredere gli scettici e i delusi con le future sorprese che lo caratterizzeranno.