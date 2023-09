Starfield: performance migliorate su PC grazie al nuovo update NVIDIA

Starfield si perfeziona ulteriormente su PC: un nuovo aggiornamento diffuso da NVIDIA perfeziona ulteriormente la resa tecnica dell'opera sci-fi targata Bethesda, con prestazioni migliorate del 5% rispetto a prima dell'update.

"Quest'oggi NVIDIA ha pubblicato un profilo Resizable Bar per Starfield volto a migliorare le prestazioni delle GPU RTX serie 40 ed RTX serie 30 sia per desktop che per laptop", afferma l'azienda in un comunicato ufficiale, confermando che "durante i nostri test le GPU desktop RTX serie 40 hanno segnato un aumento medio delle performance pari al 5%". In aggiunta, prosegue NVIDIA, "l'aggiornamento Resizable Bar per Starfield verrà distribuito da NVIDIA attraverso un update over-the-air che verrà applicato automaticamente ai giocatori che utilizzano il più recente driver Game Ready (537.34) o la versione precedente "537.17)".

Il nuovo aggiornamento prova dunque a risolvere alcune problematiche emerse nell'analisi tecnica di Starfield effettuata da Digital Foundry: la nota testata aveva infatti messo in risalto un gap prestazionale tra le schede video NVIDIA e le GPU AMD a favore di quest'ultime. L'update dovrebbe così aver ridotto questo gap, con prestazioni ora molto più soddisfacenti anche per chi utilizza le tecnologie NVIDIA.

Nel frattempo Starfield ha registrato il quinto miglior lancio del 2023 in Europa, confermandosi così un importante successo per Microsoft.