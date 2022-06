Starfield: si può personalizzare l'astronave oppure no?

L'evento Xbox & Bethesda Showcase dello scorso 12 giugno ha finalmente mostrato il primo gameplay di Starfield, l'attesissimo titolo sci-fi in esclusiva Xbox e PC, attraverso un filmato di ben 15 minuti che ha svelato moltissimi dettagli sul prodotto.

Una delle meccaniche mostrate durante il video farà sicuramente la felicità di tutti gli appassionati di fantascienza e giochi di ruolo: stiamo parlando della possibilità di personalizzare interamente l'astronave utilizzata dal vostro alter-ego virtuale, che potrà poi essere usata per esplorare liberamente lo spazio e gli oltre 1000 pianeti di Starfield.

Questa meccanica vi permetterà di costruire l'astronave dei vostri sogni praticamente da zero, aggiungendo, rimuovendo e modificando componenti a vostro piacimento, scelti da una lista di possibilità che è sembrata essere davvero molto ampia e variegata (come visibile nell'immagine di copertina dell'articolo). Potrete infatti inserire cabine, moduli scientifici, motori, piattaforme, armi e quant'altro, a seconda delle vostre esigenze ludiche e del vostro gusto estetico, modificandone anche il colore: verosimilmente, ogni componente avrà un costo in termini di risorse, che andranno dunque prima raccolte e poi spese.

Tutto questo ha anche delle profonde implicazioni sul gameplay di Starfield: ogni componente aggiunta alla vostra astronave andrà a modificarne le statistiche, come velocità di volo, corazza, scudi, danni e tanto altro ancora, parametri che torneranno molto utili durante l'esplorazione e i combattimenti nello spazio.