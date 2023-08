Starfield, Phil Spencer ci ha già giocato 200 ore: 'Più Oblivion che Skyrim'

Con Starfield che promette di rivelarsi uno dei più importanti giochi del 2023, cresce sempre di più l'attesa e la curiosità dei giocatori nei confronti dell'Action/RPG di Bethesda ed in particolare sulle sue effettive qualità. Qualche accenno su ciò che il kolossal sci-fi offrirà ce lo dà Phil Spencer in persona.

Intercettato da IGN.com nel corso della Gamescom 2023, il capo della divisione Xbox ha espresso alcuni suoi pensieri su Starfield, senza comunque scendere troppo nei dettagli. Ha in ogni caso rivelato di averci già giocato per ben 200 ore, specificando comunque di averlo iniziato già lo scorso novembre attraverso build non ancora definitive del gioco completo, e di essere attualmente alla sua quindicesima partita.

In tutti questi playthrough, Spencer ha sperimentato più modi di giocare e di affrontare le sfide messe a punto da Bethesda, spiegando che con la sua ultima run sta giocando da "totale pirata spaziale". Ma soprattutto, secondo il numero uno di Xbox, come stile di gioco Starfield sarebbe "più vicino ad Oblivion anziché a Skyrim", senza tuttavia spiegare maggiormente in profondità il significato della sua affermazione. "E' un gioco epico, davvero epico", ha poi concluso Spencer. Non è solo il celebre dirigente Xbox ad essere entusiasta dell'ultima fatica di Bethesda: Pete Hines dice di non aver ancora visto tutto di Starfield dopo 150 ore, sottolineando così la grandezza contenutistica dell'Action/RPG spaziale.

Non perdetevi il nostro speciale su Starfield per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sull'esclusiva Microsoft in arrivo il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S.