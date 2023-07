Starfield: Phil Spencer e Pete Hines non smettono di giocare al GDR sci-fi di Bethesda

In attesa dei dettagli inediti su Starfield svelati dal solo Todd Howard, la community guarda con curiosità alle ultime novità provenienti dai profili Xbox di Phil Spencer e Pete Hines: i due esponenti di Microsoft e Bethesda giocano quotidianamente alla space opera in arrivo il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S.

A voler dar retta allo storico delle attività dei rispettivi account, sembra infatti che il CEO di Microsoft Gaming e il boss della divisione Global Publishing di Bethesda Softworks stiamo giocando assiduamente a Starfield.

Grazie al preload di Starfield attivo dal 26 giugno, i creatori di contenuti, gli addetti al settore e tutti coloro che seguono le attività degli account Xbox di Spencer e Hines possono scoprire quando (e per quanto tempo) i dirigenti di Microsoft e Bethesda si dilettano a giocare in anteprima all'attesissima avventura ruolistica in esclusiva verdecrociata.

È lo stesso Pete Hines, d'altronde, a riferire di non riuscire a smettere di giocare al nuovo GDR sci-fi di Bethesda: in uno scambio di battute avuto sui social con l'amico e collega Emil Pagliarulo (Design Director di Bethesda Game Studios) sulla bontà dell'esperienza ludica, narrativa e grafica di Star Wars Jedi Survivor, Hines ha spiegato che "purtroppo non l'ho ancora giocato. Sto continuando a divertirmi con Starfield".

Quanto a Phil Spencer, in base al resoconto delle attività del suo profilo Xbox offertoci da creatori di contenuti come IdleSloth, l'icona di Starfield tra i 'giochi in esecuzione' appare quotidianamente sull'account del capo del team Xbox, a testimonianza del suo interesse per questa attesissima esperienza spaziale a tinte GDR.