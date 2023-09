Starfield: i pianeti sono più belli che mai grazie alla texture mod in 8K

Anche se il supporto ufficiale alle mod di Starfield arriverà più avanti, i modder continuano intanto a perfezionare sempre di più l'ultimo kolossal di Bethesda grazie alle loro creazioni amatoriali, che agiscono non solo sui contenuti ma anche sulla resa tecnica dell'opera sci-fi.

Grazie agli sforzi del modder Revan, adesso tramite Nexus Mods è possibile scaricare per PC un pacchetto di textures in 8K che rende visivamente più belle e dettagliate le superfici dei pianeti visibili dallo spazio, grazie all'impiego di alcuni filtri tecnici. Oltre ai file della mod di base, in aggiunta Revan ha messo a disposizione anche dei file opzionali tutti incentrati sui pianeti del nostro Sistema Solare, che applica delle textures per Giove, Venere, Marte e la Luna così da renderle più simili alle rappresentazioni ufficiali della NASA. Anche per la Terra sono ora disponibili più perfezionamenti, così da renderla ancora più realistica.

Da precisare che le migliore visive apportate dalla mod richiedono oltre 1.6GB di spazio libero per essere installate, pertanto è bene valutare con attenzione come muoversi a seconda delle capacità del proprio sistema, così da evitare eventuali errori di prestazioni. Altrimenti correte subito a scaricare la mod, così da restare ancora più meravigliati davanti alle superfici dei pianeti.

Oltre al supporto alle mod, nei piani di Bethesda ci sono anche DLC per Starfield, sebbene il loro arrivo per adesso rimane un segreto.