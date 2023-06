Starfield: tutti i pianeti confermati e le città

Come mostrato dagli sviluppatori durante lo Starfield Direct andato in onda durante lo Showcase Xbox del 11 giugno scorso, l’universo del nuovo gioco di ruolo targato Bethesda sembrerebbe essere davvero enorme, con la presenza di più di mille pianeti liberamente esplorabili in Starfield.

Su alcuni di questi pianeti sono inoltre presenti le città e gli insediamenti principali, i quali rappresenteranno probabilmente i centri nevralgici della narrazione e dell’assegnazione delle quest principali e secondarie. Ecco dunque la lista completa di tutte le quattro città principali e dei 48 pianeti - comprese le loro lune, anch’esse esplorabili - di cui siamo attualmente a conoscenza, e che sicuramente saranno presenti all’interno della versione finale del gioco.

Pianeti di Starfield

Akila

Alchiba IV-A

Alchiba VII-B

Alchiba X-B

Algorab III-B

Alpha Andraste III

Anselon

Aranae

Bardeen III

Beta Ternion III

Cassiopeia I

Cassiopeia IV-A

Charybdis III

Charybdis V

Chawla

Freya IX-B

Gagarin

Groombridge VIII-A

Jemison

Kreet

Kumasi III

Io

Magreth

Marte

Mercurio

Montara Luna

Neebas

Nemeria IV-A

Nesoi

Niira

Nirvana II

Olivas

Porrima III

Porrima IV-C

Porrima IV-D

Porrima V

Porrima V-A

Sumati

Sy-920

Syrma I

Tau Ceti II-A

Tau Ceti VIII

Tau Ceti VIII-B

Tidacha I

Washakie

Vectera

Verne II

Volii Alpha

In aggiunta a questi 35 pianeti, anche le lune di alcuni di essi sono esplorabili, portando il totale ai 48 corpi celesti citati in precedenza.

Città di Starfield

Akila City - situata, come dice il nome, sul pianeta di Akila, Akila City è la capitale del Freestar Collective, una sorta di federazione di tre sistemi solari differenti, e si mostra agli occhi dei giocatori come la città delle libertà, dove tutti gli abitanti sono esenti da leggi e regole. Lo stile e il design degli edifici ricorda quello di una cittadina del vecchio West americano.

situata, come dice il nome, sul pianeta di Akila, Akila City è la capitale del Freestar Collective, una sorta di federazione di tre sistemi solari differenti, e si mostra agli occhi dei giocatori come la città delle libertà, dove tutti gli abitanti sono esenti da leggi e regole. Lo stile e il design degli edifici ricorda quello di una cittadina del vecchio West americano. Cydonia - situata su Marte, questa città è principalmente una colonia mineraria, in cui vi muoverete attraverso ambientazioni claustrofobiche e dall'atmosfera cupa. Secondo la lore di Starfield, Cydonia rappresenta uno dei primi insediamenti creati dagli esseri umani fuori dal pianeta Terra.

situata su Marte, questa città è principalmente una colonia mineraria, in cui vi muoverete attraverso ambientazioni claustrofobiche e dall'atmosfera cupa. Secondo la lore di Starfield, Cydonia rappresenta uno dei primi insediamenti creati dagli esseri umani fuori dal pianeta Terra. New Atlantis - questa città è la più grande metropoli del gioco, nonché capitale delle Colonie Unite, la fazione più grande e potente dell'universo di Starfield. Situata sul pianeta Jamison, la città di New Atlantis presenta una grande varietà di stili architettonici e di design differenti, ed è caratterizzata da grandi grattacieli e dalla presenza di una grande varietà di personaggi diversi.

questa città è la più grande metropoli del gioco, nonché capitale delle Colonie Unite, la fazione più grande e potente dell'universo di Starfield. Situata sul pianeta Jamison, la città di New Atlantis presenta una grande varietà di stili architettonici e di design differenti, ed è caratterizzata da grandi grattacieli e dalla presenza di una grande varietà di personaggi diversi. Neon - questa città, un tempo colonia di pescatori, è stata trasformata dalla Xenofish Corporation in una sorta di enorme parco divertimenti notturno a tema cyberpunk. I personaggi che popolano e visitano questa città sono infatti spesso sotto gli effetti della droga psicotropa chiamata Aurora, legale solo a Neon, una sostanza che viene estratta da uno dei pesci che vivono nelle acque del pianeta.

Come già accennato, l'universo di Starfield sembra essere davvero enorme e pieno di cose da fare e da scoprire: non a caso, quindi, Todd Howard ha descritto Starfield come cinque giochi in uno.