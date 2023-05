Starfield: i pianeti saranno generati proceduralmente? Parla Todd Howard

Sebbene sia noto che Starfield proponga un numero davvero elevato di pianeti da esplorare, il modo in cui questi sono stati creati era un mistero fino a pochissimo tempo fa. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato infatti il buon Todd Howard, che ha fornito dettagli aggiuntivi sul processo che ha portato alla creazione dei pianeti del titolo Bethesda.

Stando alle parole dello sviluppatore durante l'episodio di un podcast, sarebbe tecnicamente sbagliato parlare di pianeti generati proceduralmente. A differenza di quanto abbiamo visto in No Man's Sky, le stelle dell'esclusiva Microsoft sono state ottenute realizzando a mano complessi di strutture ed altri pattern che, solo in un secondo momento, sono stati collocati casualmente sulla superficie del pianeta sfruttando un particolare sistema creato appositamente dai programmatori di Bethesda.

Le premesse sono sicuramente interessanti, ma per scoprire se il risultato finale sia meritevole o meno dell'attenzione dei giocatori potremo scoprirlo solo il prossimo 11 giugno 2023 alle ore 20:30 italiane, momento in cui potremo assistere ad una lunga presentazione del gameplay di Starfield durante la quale non mancheranno sequenze legate all'esplorazione dei pianeti.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul leak di controller e cuffie a tema Starfield, i quali verranno probabilmente annunciati in occasione dell'evento trasmesso in streaming.