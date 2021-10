Starfield, pianeti più grandi della mappa di Skyrim: il rumor circola, ma è falso

Si tratta di realtà o di fantasia? Ci risiamo: la rete ha nuovamente accolto una nuova ondata di presunte indiscrezioni su Starfield, attesissima sci-fi opera di casa Bethesda.

Come sempre, tuttavia, ogni rumor deve essere giudicato con attenzione per poterne comprendere l'eventuale affidabilità. L'ultima trovata apparsa su Reddit "rivelerebbe" per il gioco pianeti dall'ampiezza persino più grande di quella della mappa di The Elder Scrolls V: Skyrim. Una eventualità che desta qualche perplessità, ma che è comunque riuscita a fare breccia nella community videoludica. Ad ogni modo, è inutile girarci troppo attorno: il rumor è già stato confermato come falso.

Guadagnatosi attenzione tramite l'azione di un utente Reddit, l'indiscrezione ha sfruttato le recenti informazioni ufficiali sull'ambientazione di Starfield per trovare diffusione. Tuttavia, nel giro di poco tempo, l'autore stesso del post ha richiamato l'attenzione dei moderatori del noto forum, segnalando la non attendibilità del rumor. Su Reddit, quest'ultimo è dunque stato già etichettato come falso, con i moderatori che nei commenti hanno motivato la decisione e spiegato l'accaduto.



Insomma, niente da fare: per consolarsi, resta tuttavia la possibilità di iniziare ad immergersi nella galassia immaginata da Bethesda, grazie al recente video diario di sviluppo di Starfield pubblicato di recente dal colosso videoludico parte della famiglia Xbox Game Studios.