Starfield e la vita da pirata spaziale: Pete Hines descrive l'abbordaggio delle astronavi

Nel corso dell'Extended Showcase organizzato da Microsoft, Pete Hines di Bethesda ha discusso delle grandi opportunità offerte ai giocatori di Starfield che desiderano sfruttare il suo gameplay emergente per intraprendere, ebbene sì, la "carriera" di pirata spaziale.

Il vice presidente della divisione marketing di Bethesda ha scambiato quattro chiacchiere con Malik Prince del team Xbox per discutere dell'enorme libertà offerta a tutti i giocatori di Starfield, un approccio che caratterizza da sempre i GDR più iconici firmati da Bethesda Softworks.

Hines esordisce nel suo discorso affermando come "non vogliamo porre troppi limiti a ciò che il giocatore potrà o non potrà fare. Ci piace vedere gli appassionati approcciarsi ai nostri giochi e chiedersi 'Chissà che succede se faccio questo...', e poi scoprire cosa accade subito dopo. Potrete trascorrere migliaia di ore non facendo nient'altro che costruire astronavi, e per noi va benissimo così perché spetta ai giocatori scegliere come divertirsi con i nostri titoli. Nessun approccio è 'giusto' o 'sbagliato', non funziona così in Starfield".

Prendendo sempre spunto dal Gameplay Reveal di Starfield, l'esponente di Bethesda entra poi nel merito della discussione intavolata da chi desidera abbracciare il "lato anarchico" di Starfield diventando dei pirati spaziali senza scrupoli: "Oh si, potrete fiondarvi dentro una di quelle belle astronavi, sparare a tutti i membri dell'equipaggio e decollare con la nave e tutta la refurtiva. Vi stavate chiedendo se sarebbe stato possibile fare tutto questo in Starfield? Ma certo, potrete fare qualsiasi cosa, d'altronde è questo ciò che rende speciale un gioco degli studi Bethesda".