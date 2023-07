Starfield: possibile albero delle abilità ricostruito da un fan dopo 200 ore di ricerche

Ci separano ancora diverse settimane dall'arrivo di Starfield, ma l'attesa dei giocatori che non vedono l'ora di immergersi nello Spazio di Bethesda è semplicemente incontenibile. Pensate che un utente ha impiegato 200 ore di lavoro e approfondite ricerche nel tentativo di ricostruire l'albero delle abilità dell'RPG Sci-Fi.

Quella che potete consultare in calce alla notizia non può essere considerata la versione ufficiale dell'albero delle abilità di Starfield, ma solo di un lavoro che - per quanta attenzione possa aver ricevuto dall'autore - rientra nel campo delle ipotesi e delle speculazioni.

Partendo dai deep dive proposti da Bethesda nel corso degli scorsi mesi, e integrando le informazioni ufficiali con ipotesi basate sulle precedenti avventure ruolistiche della compagnia (The Elder Scrolls, Fallout), l'utente reddit "asd8dhd" ha realizzato una bozza dell'albero delle abilità di Starfield. Ognuna delle skill che potenzialmente potremo sbloccare durante l'avventura spaziale è inclusa all'interno di quattro categorie per ognuna delle quattro specializzazioni a cui potremo dedicarci. L'immagine riporta in grassetto le abilità mostrate ufficialmente da Bethesda, mentre le altre sono chiaramente aggiunte dell'utente autore di questa impressionante ricostruzione. Il lavoro viene meticolosamente descritto punto per punto a questo indirizzo, se foste interessati ad approfondire la questione.

Nel mentre i giocatori aspettano pazientemente il suo debutto, Phil Spencer e Pete Hines non smettono di giocare a Starfield già da un po' di tempo a questa parte.