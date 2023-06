Starfield: sarà possibile eliminare i civili? Arrivano nuove info dall'oriente

Non è scontato che un gioco di ruolo permetta al protagonista di agire in maniera sconsiderata e di fare fuori chiunque gli capiti a tiro. Stando a quanto emerso di recente, sembrerebbe che Starfield non imponga particolari paletti in tal senso.

A rivelare questo dettaglio è la Game Rating and Administration Committee (GRAC), ovvero l'ente che si occupa di classificare i prodotti videoludici in territorio coreano e che svolge quindi un lavoro equivalente a quello di PEGI ed ESRB. La valutazione coreana, che indica la presenza di vari elementi che rendono il gioco inadatto ai più giovani, segnala la possibilità non solo di rubare come già visto nei vari capitoli di The Elder Scrolls, ma anche di colpire i civili innocenti. A tal proposito, pare che il titolo Bethesda sia abbastanza violento e non manchino scene brutali, il tutto accompagnato da linguaggio scurrile.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco nel corso della diretta streaming organizzata da Bethesda per il prossimo 11 giugno 2023 alle ore 20:30 italiane, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate qualche informazione sul sistema attraverso il quale sono stati realizzati i pianeti di Starfield, che non sono del tutto procedurali.