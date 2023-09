In Starfield è possibile scegliere il proprio pronome: streamer va su tutte le furie

Starfield punta ad offrire un livello d'immersione mai visto prima in un gioco Bethesda, partendo subito dall'approfondito editor messo a disposizione per i giocatori che permette anche di scegliere il proprio pronome con il quale essere identificati all'interno del gioco. Un elemento a quanto pare non gradito da tutti.

Sta infatti diventando virale il video di uno streamer che va letteralmente su tutte le furie dopo aver scoperto la possibilità di poter selezionare il pronome tramite l'editor di Starfield. Un caratteristica assolutamente opzionale, non vincolante e che non influisce in maniera effettiva sull'esperienza di gioco, eppure la sola presenza di questa opzione è sufficiente al giocatore per perdere completamente le staffe e sfogarsi contro Bethesda ed il loro gioco.

Per lo streamer l'opzione di inclusività presente in Starfield gli ha rovinato l'esperienza di gioco, e questo nonostante all'inizio del filmato premetta che era entusiasta di sedersi sulla sula sedia, avviare il PC ed avviare il gioco così da scoprire tutte le meraviglie contenute all'interno del nuovo Action/RPG sci-fi. A colpire è in particolare la furia con cui l'uomo si esprime nei confronti di Bethesda per la possibilità di scegliere il proprio pronome, usando anche un linguaggio molto forte e carico di rabbia.

Intanto c'è chi ironizza sulle animazioni facciali dei personaggi di Starfield, prendendo in giro Bethesda anche a suon di battute.