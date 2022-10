In Starfield sarà possibile uccidere i propri genitori? La community si scatena

Il ritorno di un fastidioso personaggio di TES in Starfield non è stato uno degli annunci più felici per la community del titolo di Bethesda, che tuttavia si è trovata recentemente a discutere dell'eventualità di poter uccidere la propria famiglia all'interno dell'RPG Sci-Fi.

Questa ipotesi ha cominciato a essere condivisa nei forum in seguito ad alcune analisi fatte dai fan all'ultimo video di Starfield, chiamato 'Constellation Question'. All'interno di questo contributo, Todd Howard in persona ha snocciolato diverse questioni, tra cui quella relativa ai Tratti. Stando alle sue parole, il gioco consentirà agli utenti, attraverso determinate azioni all'interno di quest specifiche, di rimuovere dei Tratti che vengono ritenuti non più necessari per lo sviluppo del proprio alter-ego.

E parlando di Tratti, proprio all'interno del suddetto video è comparso un Tratto denominato Kid Stuff, la cui descrizione recita 'I tuoi genitori sono vivi e vegeti, e puoi fargli visita presso la loro abitazione. Tuttavia il 10% dei tuoi guadagni è automaticamente mandato a loro'. Ebbene, secondo alcuni utenti Reddit, la scomparsa di questo Tratto potrebbe essere potenzialmente legata alle condizioni della propria famiglia, lasciando intendere che vi sia la possibilità di uccidere effettivamente i propri genitori virtuali all'interno di Starfield.

Ovviamente, per ora, parliamo di semplici ipotesi, per cui vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze.

Vi ricordiamo che Starfield uscirà nel 2023 su Xbox Series S|X e PC.