Starfield: sarà possibile visitare il Sistema Solare e la Terra? Indizi dal video gameplay

L'incredibile mole di informazioni snocciolate da Bethesda con il Gameplay Reveal di Starfield sta alimentando un acceso dibattito sui social e sui forum di settore. Prendendo spunto dalle scene dell'Xbox Showcase, in tanti si chiedono se sarà possibile esplorare la Terra e i pianeti del Sistema Solare.

Nelle numerose sequenze ingame presentate da Todd Howard sul palco dell'ultimo evento mediatico di Microsoft è stato possibile ammirare tanti mondi e satelliti alieni fittizi orbitanti attorno a stelle limitrofe al nostro sistema.

Incuriosita dalla grande quantità di informazioni snocciolate da Bethesda, la community ha così cercato di scoprire se nell'enorme quadrante esplorabile dai giocatori di Starfield ci sarà o meno spazio per il caro, vecchio Sistema Solare.

A catturare maggiormente le attenzioni degli utenti desiderosi di scoprire come sarà la Terra del futuro ci hanno pensato gli spezzoni finali del Gameplay Reveal di Starfield. Poco prima di concludere lo Showcase Xbox, Todd Howard ha mostrato un frammento di "mappa galattica" che ritraeva alcune delle stelle visitabili dai giocatori: tra queste, è stato possibile intravedere Sol, il nome latino del Sole che viene utilizzato come convenzione da molti sviluppatori di videogiochi (ma non solo) per indicare universalmente la nostra stella.

Ben più eloquenti sono poi le scene della sequenza finale del Gameplay Reveal che ritraggono il nostro alter-ego mentre osserva il rover della NASA Opportunity semisepolto tra le sabbie di Marte. In base a quanto scoperto, possiamo perciò dare praticamente per scontata la presenza del Sistema Solare nell'elenco dei sistemi planetari esplorabili dai giocatori di Starfield su PC e Xbox Series X/S: nei prossimi mesi capiremo se sarà possibile visitare anche la Terra e se, in tal caso, avremo modo di atterrare su ogni angolo del nostro pianeta o soltanto in determinati settori.