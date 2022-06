Starfield: si possono esplorare liberamente i vari pianeti?

Durante l'Xbox & Bethesda Showcase è stato mostrato il primo video di presentazione del gameplay di Starfield, che ha evidenziato la forte componente esplorativa che caratterizza il nuovo gioco di ruolo sviluppato da Bethesda.

Tra i dettagli confermati durante il trailer maggiormente apprezzati dai fan è la possibilità di visitare interamente ogni singolo pianeta e luna presente all'interno degli oltre 100 sistemi stellari che compongono l'universo di Starfield, per un totale dichiarato di oltre 1000 pianeti interamente esplorabile senza soluzione di continuità. Non sarete quindi vincolati ad atterrare con la vostra astronave in punti specifici e limitati dei vari pianeti, come accade per esempio in Mass Effect, ma avete totale libertà di esplorazione come in No Man's Sky.

Su ogni pianeta, generato tramite degli algoritmi procedurali, potrete incontrare ed analizzare flora, fauna e trovare eventuali risorse utili per il crafting di armi ed equipaggiamento. Potrebbe inoltre capitarvi di incontrare strutture e astronavi di altre fazioni, alcune amichevoli e altre ostili, e potrete infine prendere possesso di una determinata zona di un pianeta per costruire il vostro avamposto personalizzato.

Per esplorare uno spazio così vasto avrete bisogno di un mezzo di trasporto adeguato alle vostre necessità: fortunatamente l'astronave di Starfield è completamente personalizzabile in ogni suo aspetto.