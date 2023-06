Starfield: si potrà pescare o guidare veicoli terrestri? Risponde Todd Howard

C'è grande curiosità da parte degli utenti su cosa si potrà fare in Starfield e su quali saranno le eventuali limitazioni in termini di gameplay. A tal proposito, il buon Todd Howard ha risposto a due domande che in molti si stanno ponendo sul gioco ambientato nello spazio.

Nel corso di un recente episodio del Kinda Funny Xcast, il podcast video di Kinda Funny Games, ha partecipato infatti anche il pezzo grosso di Bethesda, che ha risposto ad una raffica di domande poste dai presentatori. Una di queste riguarda la possibilità di pescare: Howard ha confermato che non vi sarà alcun modo di impugnare una canna da pesca e catturare qualche creatura marina in giro per lo spazio, ma dalla sua risposta si può intuire che potremo comunque eliminare i pesci su alcuni pianeti, magari per ricavarne materiali preziosi da vendere o utilizzare per la fabbricazione di oggetti e armi.

Lo sviluppatore ha poi parlato dei veicoli che si potranno pilotare in Starfield, specificando che non vi sarà alcun modo di esplorare la superficie dei pianeti con un rover o altri mezzi terrestri. Il motivo di tale scelta è molto semplice: il protagonista è dotato di una specie di jet-pack che rende molto agevole il movimento sui pianeti e ciò ha spinto lo studio a non aggiungere ulteriori opzioni per lo spostamento.

Sapevate che solo il 10% dei pianeti di Starfield è abitato? Pare inoltre che la versione PS5 di Starfield esisteva ma è stata cancellata.