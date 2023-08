In Starfield si potranno anche pilotare i mech? Bethesda risponde!

In una nuova tornata di informazioni legate al gameplay di Starfield, gli sviluppatori di Bethesda hanno offerto interessanti dettagli in merito all'inclusione di mech all'interno del gioco.

Avvistati per la prima volta all'interno di una serie di cortometraggi animati dedicati a Starfield, i possenti mezzi da combattimento sono effettivamente parte dell'immaginario del GDR. In particolare - hanno svelato gli autori - i mech furono utilizzati durante la Guerra Coloniale, che contrappose il Collettivo Freestar e l'Unione Coloniale per lungo tempo. Al termine del conflitto, tuttavia, l'impiego di mech fu reso illegale tramite la firma di un armistizio.

Nel presente di Starfield, dunque, i mech rappresentano soltanto un arrugginito retaggio del passato. Ne deriva che i giocatori non potranno condurre avventure a bordo dei robottoni, ormai troppo consumati dal tempo per risultare utilizzabili. Dettaglio interessante, Bethesda ha però confermato che in un angolo dell'universo i piloti spaziali potranno imbattersi in un vecchio campo di battaglia calcato dai mech. Qui, immaginiamo, sarà possibile farsi un'idea più chiara delle ragioni che spinsero l'Unione Coloniale e il Collettivo Freestar a rendere illegale la tecnologia.



In attesa di poter partire all'avventura tra le stelle, ricordiamo che il codice review di Starfield è arrivato nella redazione di Everyeye: non vediamo l'ora di potervi proporre la nostra recensione completa dell'atteso GDR.