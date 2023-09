Starfield: la pozza dell'eterno loot è stata prosciugata dalla patch 1.7.33

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato della pozza dell'eterno loot di Starfield, un'escamotage particolarmente utile per avere accesso senza fatica a una gran quantità di crediti e di oggetti. Con la patch 1.7.33, Bethesda ha risolto questo bug, con sommo dispiacere di diversi giocatori.

Tra le note della patch, infatti, si legge "Venditori: risolto un problema che consentiva di accedere agli inventari completi dei venditori". In effetti la pozza in questione, scoperta nel territorio di Akila City, consentiva di fare proprio questo.

Con una serie di movimenti accorti, si poteva sfruttare un bug che consentiva di rifornirsi gratuitamente e di fare crediti molto rapidamente. Alla lettura della nota, gli utenti del subreddit di Starfield si sono immediatamente chiesti se Bethesda facesse riferimento a questo specifico bug e in molti hanno confermato che la patch sembra in effetti aver corretto l'errore.

Al tempo in cui fu segnalata la scoperta della pozza miracolosa, in rete i giocatori di Starfield fecero notare che ne esistevano molte altre dal funzionamento speculare. Con tutta probabilità, la patch le ha corrette tutte, ma al momento in cui scriviamo la conferma del fix su Reddit è arrivata unicamente per quella di Akila.

Si torna a percorrere la retta via, dunque, e a fare crediti come il gioco comanda, anche se in verità ai giocatori per PC rimangono i trucchi attivabili con la console dei comandi di Starfield, che - fra le altre cose - possono ancora dispensare crediti infiniti e oggetti di vario tipo.