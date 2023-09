Starfield: il Premium Upgrade fisico è un successo da Top 10 in Gran Bretagna

Chris Dring di GamesIndustry anticipa una novità legata alla classifica inglese della scorsa settimana, ovvero il debutto in settimana posizione di Starfield Premium Upgrade, ovvero un codice per sbloccare l'accesso anticipato al gioco Bethesda.

Per un contenuto di questo tipo (una semplice cartoncino con un codice stampato) il debutto in Top 10 è un dato notevole, sottolinea Chris Dring, che dimostra come in tanti siano disposti a pagare per giocare in anticipo rispetto alla data di lancio, una tendenza che i publisher non si sono certo fatti sfuggire e che anzi sembrano voler cavalcare sempre di più.

Da notare come Starfield Premium Upgrade Edition non includa il gioco completo ma solamente l'aggiornamento alla versione Premium con accesso anticipato su Game Pass, l'espansione Shattered Space (quando verrà pubblicata), il Pacchetto Skin Costellation, artbook digitale e colonna sonora, il gioco base deve essere acquistato a parte.

Non è facile prevedere l'impatto di Starfield sulla classifica inglese dal momento che il gioco Bethesda è disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass, il lancio della versione fisica è fissato per il 6 settembre dunque ne sapremo sicuramente di più all'inizio della prossima settimana, quando verranno diffusi i dati di vendita nel Regno Unito. Sicuramente, Starfield sta già facendo parlare molto di se...